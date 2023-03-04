Trabzonspor - Ümraniyespor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Trabzonspor - Ümraniyespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek.Uğurcan, Peres; Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, GomezOrkun Özdemir, Mustafa Eser, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Sackey, Oğuz Gürbulak, Geraldo, Gheorghe, Sekidika, Umut NayirTrabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı.Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.Süper Lig'in son sırasında bulunan Ümraniyespor, 3 puan almakta zorlanıyor.Oynadığı son 6 maçta galibiyet elde edemeyen Ümraniyespor uzun süredir kötü gidişatı bitirmenin hesaplarını yapıyor. Devre arasında Sekidika, Epureanu gibi takviyeler yapan İstanbul temsilcisinin bu sezon oynadığı 22 maçta 3 galibiyeti bulunuyor.