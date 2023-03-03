Trabzonspor, Ümraniyespor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Ümraniyespor'u konuk edecek olan Trabzonspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Ümraniyespor hazırlıklarını tamamladı
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03 Mart 2023 20:34
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve teknik ısınmayla başlayan antrenmanda bireysel ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Bordo-mavili takım, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.

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