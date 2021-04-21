Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın alternatifini buldu

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın satılması durumunda Abdullah Avcı'nın isteğiyle Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın alternatifini buldu
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21 Nisan 2021 11:41
Trabzonspor'da gündem Uğurcan Çakır'ın satılması… Eğer yaz aylarında bu transfer gerçekleşirse bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı kaleyi Erce Kardeşler ile beraber Doğan Alemdar'a bırakmayı düşünüyor.

Uğurcan Çakır için 30 milyon euroya yakın bir rakam ve bir sonraki satıştan yüzde 25 hakkını bekleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu kısa süre önce Euro 2020'den sonra bekledikleri teklifin geleceğini tahmin etmişti.

Bu satışın gerçekleşmesi durumunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın önüne getirilen Mert Günok ya da Gökhan Akkan yerine Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a göz koyduğu belirtildi.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi





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