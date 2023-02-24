Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın alternatifini buldu

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır'ın adı bir süredir transfer dedikodularına karışmıştı. Milli kaleciye birçok takımın talip olduğu iddia edilmiş ancak transferde somut bir gelişme yaşanmamıştı.



Bu gelişmelerin ardından takımda kalan Uğurcan Çakır için son olarak Manchester City'nin sahibi City Group'un satın aldığı Girona'nun 26 yaşındaki kaleci için devreye girip 12 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ancak ödeme planında kulüplerin anlaşamadığı iddia ediliyordu.



Kariyerini Karadeniz devinde sürdüren 26 yaşındaki file bekçisi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken olası bir ayrılık durumunda Trabzonspor hedefini belirledi.



SEZON SONU SATILMA İHTİMALİ YÜKSEK



Ara transfer döneminde de Nottingham Forest'in 9 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı Uğurcan Çakır, takımda tutulmuştu. 2 sezondur Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Milli file bekçisinin, sezon sonunda satılma ihtimali artık çok yüksek. Bordo-Mavililer, 13-15 milyon Euro bandında bir rakam bekliyor.



Bu sezon Trabzonspor formasıyla 31 maça çıkan Uğurcan 38 gol yerken, 15 maçta kalesini gole kapattı.



UĞURCAN'IN YERİNE GÜNAY



Uğurcan'ın gitmesi halinde yerine yerli kaleci bakılacak. Hedefteki ilk isimlerden biri; Günay Güvenç. 31 yaşındaki başarılı file bekçisi, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Günay'ın Gaziantep ekibiyle 2024'ün Mayıs ayına kadar kontratı bulunuyor. Günay'ın yanı sıra başka Türk kaleciler için de futbol izleme komitesi şimdiden çalışmalara start verdi.





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