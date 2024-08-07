Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor
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07 Ağustos 2024 13:56
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

 
 
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