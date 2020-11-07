Trabzonspor uçağına rüzgar engeli

Trabzonspor'un Alanya dönüşü için beklediği uçak rüzgar nedeniyle kalkamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor uçağına rüzgar engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2020 22:44
Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'u taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı.

Karşılaşma sonrası saat 20.00'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Trabzon'a uçması planlanan THY'ye ait özel uçak, aşırı rüzgar nedeniyle kalkış yapamadı

Pist başında yaklaşık yarım saat bekleyen bordo-mavili kafile, hava şartlarının düzelmemesinden dolayı uçaktan inmek zorunda kaldı.

Bordo-mavili kafilenin Antalya Havalimanı'ndan Trabzon'a döneceği belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için