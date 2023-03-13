Trabzonspor'u uzun bir ara bekliyor

Trabzonspor, ligde ilk 3 hedefi doğrultusunda en ciddi rakiplerinden birini yıktı ve Adana Demirspor'la puan farkını 1'e indirdi. Önümüzdeki sezon için Avrupa yarışından kopmayan Bordo Mavililer'i şimdi uzun bir ara bekliyor...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'u uzun bir ara bekliyor
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13 Mart 2023 11:40
Dünkü maç öncesi Adana Demirspor'la arasında 4 puan fark olan ve Avrupa hedefi için mutlaka kazanması gereken Trabzonspor, önemli bir virajı kayıpsız döndü.

İlk 3 potasında sezonu bitirmek isteyen Bordo-Mavililer, direkt rakiplerinden birini devirmiş oldu. Ümraniye yenilgisinin ardından taraftarı önünde bu kez kazanan Karadeniz ekibi, puanını 41 yaptı. Seçim döneminde alınan bu galibiyet moralleri yükseltirken, şimdi Trabzonspor'u uzun bir ara bekliyor.

Önümüzdeki hafta ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olduğu için haftayı BAY geçecek olan Fırtına, ardından milli karşılaşmalar olduğu için Nisan ayına kadar maç oynamayacak.

Nisan'a kadar maç yok

Bordo-Mavililer, önümüzdeki ayın ilk haftasında ligde Kayserispor deplasmanına çıkacak, 5 Nisan'da ise Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, sıkıntılı geçen sezonda Türkiye Kupası'nı en ciddi hedef olarak belirledi.

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