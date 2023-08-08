Trabzonspor'u sevindiren haber: Denswil

Trabzonspor'da sakatlığı sonrası antrenmanlara dönen Stefano Denswil'in Antalyaspor ile oynanacak ligin ilk maçında forma giymesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'u sevindiren haber: Denswil
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08 Ağustos 2023 13:33
Trabzonspor'da bir süredir sol arka adalesinde ağrı problemi yaşayan Stefano Denswil, dün antrenmanlara başladı. Fernandez, Benkovic ve Hüseyin'in üst üste sakatlanmasının ardından defans hattında sıkıntı çeken Trabzonspor'da, Denswil'in geri dönüşü yüzleri güldürdü.

11 Ağustos cuma günü Antalyaspor ile oynanacak ligin ilk maçında stoper tandeminde Denswil - Ali Şahin ikilisinin olması bekleniyor. Burnu kırılan Benkovic'in ise maskeyle kadroda olma ihtimali var.

28 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Stefano Denswil bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

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