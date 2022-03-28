Trabzonspor'u sakatlıklar da durduramadı

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor önemli oyuncularından yararlanamasa da en yakın rakibine 15 puan fark attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'u sakatlıklar da durduramadı
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28 Mart 2022 10:23
Trabzonspor bu sezon sakatlıklardan çok çekti... Ancak buna rağmen rakiplerine büyük fark attı.

Bordo-Mavililer'de Gervinho, Edgar le ve Vitor Hugo sezonu kapattı. Trondsen 23, Koita 18, Dorukhan 15, Hamsik 14, Nwakaeme 10, Djaniny 8, Abdülkadir Ömür 7, Peres 6, İsmail Köybaşı 4 ve Bakasetas 3 maç oynamadı...

Son olarak Ahmetcan Kaplan milli takımda sakatlandı. Genç stoperin Beşiktaş derbisinde forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak...

DUBAİ'DE TEDAVİ GÖRDÜ!

Gervinho Dubai'de özel bir sağlık kuruluşu ile birlikte rehabilitasyon sürecine girdi. Saha çalışmaları için geri sayıma geçti.

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