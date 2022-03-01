Trabzonspor'u kalan 11 maçta şampiyon yapacak puan

Trabzonspor kalan maçlarda 16 puan toplaması durumunda 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'u kalan 11 maçta şampiyon yapacak puan
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01 Mart 2022 10:42
Süper Lig'de 27. haftayı Konyaspor 'un 17 puan önünde bitiren Trabzonspor 'un diğer takipçisi Başakşehir de kaybetti.

Kalan 11 maçlık periyotta Fırtına'nın rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi Bordo-Mavililer'in 16 puan toplaması yetiyor. Bu da 11 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik anlamına geliyor.

Karadeniz ekibinin, 5 yenilgi kredisi var. Ancak Bordo-Mavililer, galibiyet serisini sürdürüp, takipçilerinin alacağı sonuçlara göre Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşamayı, devamında da puan rekorlarını kırmayı hedefliyor.

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