Trabzonspor'u kalan 11 maçta şampiyon yapacak puan

Süper Lig'de 27. haftayı Konyaspor 'un 17 puan önünde bitiren Trabzonspor 'un diğer takipçisi Başakşehir de kaybetti.
Kalan 11 maçlık periyotta Fırtına'nın rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi Bordo-Mavililer'in 16 puan toplaması yetiyor. Bu da 11 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik anlamına geliyor.
Karadeniz ekibinin, 5 yenilgi kredisi var. Ancak Bordo-Mavililer, galibiyet serisini sürdürüp, takipçilerinin alacağı sonuçlara göre Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşamayı, devamında da puan rekorlarını kırmayı hedefliyor.
Kalan 11 maçlık periyotta Fırtına'nın rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi Bordo-Mavililer'in 16 puan toplaması yetiyor. Bu da 11 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik anlamına geliyor.
Karadeniz ekibinin, 5 yenilgi kredisi var. Ancak Bordo-Mavililer, galibiyet serisini sürdürüp, takipçilerinin alacağı sonuçlara göre Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşamayı, devamında da puan rekorlarını kırmayı hedefliyor.