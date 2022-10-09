VISCA, DÜNYA KUPASI'NDA DÖNÜYOR

2.5 AY SONRA ÇİMLERE ÇIKABİLECEK

Trabzonspor'da mevcut sakatlar Bruno Peres, Serkan Asan'a sezon içinde birçok isim katılmıştı. Hüseyin Türkmen takıma dönerken camianın gözüi ağır sakatlıklar yaşayan Edin Visca ve Dorukhan Toköz'e çevrildi.Hatayspor maçında sol kolunu kıran Boşnak yıldızın sahalara dönüşü daha çabuk olacak. Tecrübeli hücum oyuncusu Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası arasında takıma katılacak. Ligin 2. devresinden itibaren takıma dönecek.Dorukhan Toköz'ün ise dönüşüne biraz daha var. Her mevkide oynayabilmesi sebebiyle takım içinde birçok açığı kapatan futbolcu 2.5 ay sonra yeniden çimlere çıkabilecek. Abdullah Avcı, iki oyuncunun yokluğunu fazlasıyla hissetti. Hücumda Anastasios Bakasetas ve Umut Bozok harici diğer isimlerden beklenilen katkı gelmedi.