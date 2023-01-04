Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Bordo-mavililer bu mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılınca zirve yarışında iddialı bir konuma gelmişti.Bu moralle Karagümrük deplasmanına giden Fırtına, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta bir anda durdu. 90 dakika sonunda sahayı 4-1'lik bir yenilgiyle terk eden bordo-mavililer zirveden bir anda 3 puan daha uzaklaşmış oldu. Ancak Trabzonspor camiası, Karadeniz'in hırçın ve inatçı dalgaları gibi pes etmeye niyetli değil.Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla iki toplantı gerçekleştirdi. Hem hatalarını anlattı hem de motivasyonlarını yukarı çekmek için onlara olan güvenini dile getirdi.Trabzonsporlu oyuncular da gözlerini Giresunspor maçına çevirdiler. 3 puanı alarak camiadan özür dilemeyi düşünen oyuncular hiç olmadığı kadar hırsla çalışıyorlar. İdmanlar maç sertliğinde gerçekleşiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da yüksek motivasyonla çalışan öğrencilerini güçlü sloganlarla destekliyor.