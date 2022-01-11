'Trabzonspor'u durdurmak çok zor'

Trabzonspor'un başarısı yurt dışında da dikkat çekiyor. Almanya'nın ünlü spor dergisi Kicker, bordo-mavililerin başarısını işledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Henüz oynanmamış 18 maç daha var. Ancak tüm şehrin yıllardır istediği kadar ben de şampiyonluğu istiyorum. Her şey bizim elimizde" şeklindeki görüşlerine de yer verilen haberde, Trabzonspor'un tek rakibinin 10 puan gerisindeki İttifak Holding Konyaspor olduğu vurgulandı.



STOPER ARIYOR

Kicker ayrıca defansın önemli ismi Edgar'ın sakatlanıp sezonu kapattığı ve onun yerine şartları ve kulübün çıkarlarına uygun bir stoper arandığını ifade etti. Edin Visca'dan sonra stoper transferinin de gerçekleşmesi halinde Süper Lig'de Trabzonspor'un zor durdurulacağı da haberde vurgulandı.



YENİ ADAY BOYATA



Yerli stoperler Kaan Ayhan ve Ömer Toprak'ın kulüpleriyle mesafe kat edemeyen Trabzonspor, ibreyi yabancı oyunculara çevirmişti. Bordo-mavililer, Carlos Salcedo ve Samuel Gigot'un ardından bir isim için daha nabız yoklandı. 31 yaşındaki Belçikalı stoper Dedryck Boyata'nın kulübü Hertha Berlin'le temas kuruldu. Ancak şartlarının yüksek olduğu gerekçesiyle beklemeye geçildi.





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