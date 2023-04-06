Trabzonspor'u deplasmanlar yaktı

Trabzonspor bu sezon dış saha performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu. 19 deplasman maçından sadece 5 galibiyet alabildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'u deplasmanlar yaktı
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06 Nisan 2023 12:40
Şampiyonluk sonrası büyük hüsran yaşayan Trabzonspor, deplasmanlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Karadeniz temsilcisi bu sezon deplasmanda 19 maça çıktı. 1'i hükmen olmak üzere sadece 5 galibiyet elde edebildi. Dış sahadaki karşılaşmalarda 12 yenilgi gördü. 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de 12 deplasman maçının 8'inde puan kaybı yaşadı. Avrupa'da 5 deplasman maçının tamamını kaybetti. Türkiye Kupası'na da bir dış saha maçıyla veda etti. 19 deplasman maçında 41 gol yedi. Deplasmanda 28 gol atabildi.

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