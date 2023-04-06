Trabzonspor'u deplasmanlar yaktı

Şampiyonluk sonrası büyük hüsran yaşayan Trabzonspor, deplasmanlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Karadeniz temsilcisi bu sezon deplasmanda 19 maça çıktı. 1'i hükmen olmak üzere sadece 5 galibiyet elde edebildi. Dış sahadaki karşılaşmalarda 12 yenilgi gördü. 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'de 12 deplasman maçının 8'inde puan kaybı yaşadı. Avrupa'da 5 deplasman maçının tamamını kaybetti. Türkiye Kupası'na da bir dış saha maçıyla veda etti. 19 deplasman maçında 41 gol yedi. Deplasmanda 28 gol atabildi.
Karadeniz temsilcisi bu sezon deplasmanda 19 maça çıktı. 1'i hükmen olmak üzere sadece 5 galibiyet elde edebildi. Dış sahadaki karşılaşmalarda 12 yenilgi gördü. 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'de 12 deplasman maçının 8'inde puan kaybı yaşadı. Avrupa'da 5 deplasman maçının tamamını kaybetti. Türkiye Kupası'na da bir dış saha maçıyla veda etti. 19 deplasman maçında 41 gol yedi. Deplasmanda 28 gol atabildi.
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