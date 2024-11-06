Trabzonspor'u bu sezon kahreden tablo!

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda beklemediği bir tablo ile karşı karşıya kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'u bu sezon kahreden tablo!
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06 Kasım 2024 12:40
Trabzonspor, lig ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 16 resmi maçın sadece 4'ünü kazandı. 8 beraberlik alan Fırtına, 4 maçı da kaybetti.

Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Karadeniz devi, Avrupa'dan da erken elenerek grup aşamasına kalamadı.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.

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