Trabzonspor'u bu sezon kahreden tablo!

Trabzonspor, lig ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 16 resmi maçın sadece 4'ünü kazandı. 8 beraberlik alan Fırtına, 4 maçı da kaybetti.
Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Karadeniz devi, Avrupa'dan da erken elenerek grup aşamasına kalamadı.
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.
Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Karadeniz devi, Avrupa'dan da erken elenerek grup aşamasına kalamadı.
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.