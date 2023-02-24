Trabzonspor, Türkiye'den özür diledi!

Trabzonspor, İsviçre'de takımı yalnız bırakmayan 15 bin futbolsevere teşekkür etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Türkiye'den özür diledi!
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24 Şubat 2023 16:09
Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında dün Basel ile İsviçre'de oynadıkları maçı statta izleyen taraftar ve futbolsevere teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile İsviçre'de oynadığımız, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykırdığımız müsabakaya binlerce kilometre uzaktan kulüp farkı gözetmeksizin gelerek takımımızı destekleyen 15 bine yakın taraftarımız ve tüm futbolseverlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Müsabakanın sonucunda beklentilerinizi karşılayamamış olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

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