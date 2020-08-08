Trabzonspor, Trondsen'i KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Rosenborg forması giyen Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."