Trabzonspor, Trondsen'i KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, orta saha oyuncusu Anders Trondsen'i KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Trondsen'i KAP'a bildirdi!
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08 Ağustos 2020 21:51
Trabzonspor, Rosenborg forması giyen Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."



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