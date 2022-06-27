Trabzonspor, Trezeguet transferinde mutlu sona yakın

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Sağ bek Larsen, sol bek Eren, ön libero Doğucan'ı alan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, Nwakaeme'nin yerini de dolduruyor. Trezeguet ismi ön plana çıkmıştı.



Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan ve oradan Aston Villa'ya giden 27 yaşındaki Mısırlı kanat, geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'e kiralanmıştı. Burada 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen 1.79 boyundaki futbolcunun menajeri Christian Emile, Türkiye'ye davet edilmişti.



SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR



Emile geçtiğimiz hafta yönetimle masaya oturdu. Kulübü ile 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Trezeguet, "Aston Villa'dan yılda 2.2 milyon euro alıyorum. Aynı paraya imza atarım" demişti. Ancak Karadeniz devinin bir futbolcuya vereceği tavan fiyat 1.5 milyon euro. Bunun üzerine çıkılmayacağı menajere söylendi. Yaklaşık 6 gündür taraflar pazarlık halinde ve sona yaklaşılmış durumda.



Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcuyu yıllık 1.5 milyon euro + bonuslarla ikna etmeye çok yaklaştı. Bu hafta içerisinde Trezeguet'nin de imza atabileceği belirtildi.



Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Avcı, bu nedenle onu istiyor.



ARAP KULÜPLERİNDEN TEKLİF YOK



Menajer Emile "Arap kulüplerinden çok daha iyi teklifler var" açıklaması ile işi yokuşa sürmüştü. Ancak şu ana kadar herhangi bir Arap takımının 27 yaşındaki Trezeguet'ye talip olmadığı ortaya çıktı.



KASIMPAŞA'DA COŞMUŞTU



Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı. Mısır Milli Takımı formasını 56 kez giyen Trezeguet, fileleri 8 kez sarstı.





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