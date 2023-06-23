Trabzonspor, Trezeguet'te sona yaklaştı

Trabzonspor'da iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadroyu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Karadeniz devi mevcut oyuncuları için de yol haritasını belirledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Trezeguet'te sona yaklaştı
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23 Haziran 2023 10:22
Bu sezon 41 maça çıkan 13 kez rakip fileleri havalandırıp, 10 da gol pası veren Trezeguet'nin, Arap kulüplerine satılacağı iddia edilmişti.

Ancak teknik direktör Nenad Bjelica, Mısırlı futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

Bu doğrultuda Trabzonspor Yönetimi de 28 yaşındaki oyuncunun geçmişe yönelik olan ödemelerini kapattı.

Trezeguet ile masaya oturulacak ve takımda kalması konusunda bir görüşme gerçekleştirilecek.

Trezeguet'in 2026 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunuyor. 

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