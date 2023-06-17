Trabzonspor, Trezeguet'in fiyatını belirledi!

Trabzonspor kanat oyuncu Trezeguet için istediği bonservis bedelini belirledi.
Al Ahli ve Al İttihad'ın Trezeguet'i transfer etmek isterken, Arap kulüplerinin harcadığı astronomik rakamları göz önünde bulunduran yönetim, Mısırlı yıldız için kapıyı 10 milyon euro'dan açacak.
SON MAÇLARDA ŞOV YAPTI
Daha önce 7-8 milyon euro arası bir bonservis beklentisi olan Trabzonspor, Trezeguet'nin son maçlardaki müthiş performansıyla fiyatı artırdı. Özellikle Mısır Milli Takımı'nda gol atması ve asist yapması fiyatın artırılmasına neden oldu.
RESMİ TEKLİF GELMEDİ
11 gol, 7 asistlik performansla Trabzonspor'un ligdeki en skorer ismi olan Trezeguet'ye Arap kulüplerinin uzun süredir ilgisi var. Al Ahli ve Al İttihad, Mısırlı yıldızı isterken kulübe henüz resmi bir teklif ulaşmadı.
Al Ahli ve Al İttihad'ın Trezeguet'i transfer etmek isterken, Arap kulüplerinin harcadığı astronomik rakamları göz önünde bulunduran yönetim, Mısırlı yıldız için kapıyı 10 milyon euro'dan açacak.
SON MAÇLARDA ŞOV YAPTI
Daha önce 7-8 milyon euro arası bir bonservis beklentisi olan Trabzonspor, Trezeguet'nin son maçlardaki müthiş performansıyla fiyatı artırdı. Özellikle Mısır Milli Takımı'nda gol atması ve asist yapması fiyatın artırılmasına neden oldu.
RESMİ TEKLİF GELMEDİ
11 gol, 7 asistlik performansla Trabzonspor'un ligdeki en skorer ismi olan Trezeguet'ye Arap kulüplerinin uzun süredir ilgisi var. Al Ahli ve Al İttihad, Mısırlı yıldızı isterken kulübe henüz resmi bir teklif ulaşmadı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ