Trabzonspor, Trezeguet'in bonservisini belirledi!

Trabzonspor 'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Trezeguet, geride kalan sürede beklentileri karşılayamadı.

Oynadığı

37 müsabakada 9 gol, 7 asistlik

katkı sağlasada 28 yaşındaki kanat

oyuncusu, bordo-mavili ekipte

performansıyla hayal kırıklığı

yaşattı.



28 yaşındaki oyuncunun adı hem Mısır

hem de Suudi Arabistan'da

sürekli transfer haberleriyle

anılıyor.

Özellikle ülkesinin takımlarından Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibi Al İttihad'dan da teklif aldığı manşetleri süsledi.



İKİ TAKIM ARASINDA KARAR AŞAMASINDA