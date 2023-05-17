Trabzonspor, Trezeguet'in bonservisini belirledi!

Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Trezeguet, geride kalan sürede beklentileri karşılayamadı. Oynadığı 37 müsabakada 9 gol, 7 asistlik katkı sağlasada 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavili ekipte performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.
28 yaşındaki oyuncunun adı hem Mısır hem de Suudi Arabistan'da sürekli transfer haberleriyle anılıyor. Özellikle ülkesinin takımlarından Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibi Al İttihad'dan da teklif aldığı manşetleri süsledi.
İKİ TAKIM ARASINDA KARAR AŞAMASINDA
Bu iki takım arasında karar aşamasında olduğu öğrenilen Trezeguet için Trabzonspor yönetimi de planını belirledi. Yıldız oyuncu için bonservis bedelini en az 6 milyon Euro olarak belirleyen Karadeniz kulübü, şimdi menajerler üzerinden gelen görüşme taleplerinin resmiyete dökülmesini bekliyor. Ardından transfer için pazarlıklar başlayacak.
28 yaşındaki oyuncunun adı hem Mısır hem de Suudi Arabistan'da sürekli transfer haberleriyle anılıyor. Özellikle ülkesinin takımlarından Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibi Al İttihad'dan da teklif aldığı manşetleri süsledi.
İKİ TAKIM ARASINDA KARAR AŞAMASINDA
Bu iki takım arasında karar aşamasında olduğu öğrenilen Trezeguet için Trabzonspor yönetimi de planını belirledi. Yıldız oyuncu için bonservis bedelini en az 6 milyon Euro olarak belirleyen Karadeniz kulübü, şimdi menajerler üzerinden gelen görüşme taleplerinin resmiyete dökülmesini bekliyor. Ardından transfer için pazarlıklar başlayacak.