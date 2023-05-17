Trabzonspor, Trezeguet'in bonservisini belirledi!

Trabzonspor'da Mısır ve Suudi Arabistan'da adı transfer listelerinin ilk sırasında yer alan Trezeguet için 6 milyon Euro bonservis beklentisi var. İstekler resmiyete döküldüğü an pazarlıklar başlatılacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Trezeguet'in bonservisini belirledi!
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17 Mayıs 2023 12:06
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 12:34
Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Trezeguet, geride kalan sürede beklentileri karşılayamadı. Oynadığı 37 müsabakada 9 gol, 7 asistlik katkı sağlasada 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavili ekipte performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

28 yaşındaki oyuncunun adı hem Mısır hem de Suudi Arabistan'da sürekli transfer haberleriyle anılıyor. Özellikle ülkesinin takımlarından Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibi Al İttihad'dan da teklif aldığı manşetleri süsledi.

İKİ TAKIM ARASINDA KARAR AŞAMASINDA

Bu iki takım arasında karar aşamasında olduğu öğrenilen Trezeguet için Trabzonspor yönetimi de planını belirledi. Yıldız oyuncu için bonservis bedelini en az 6 milyon Euro olarak belirleyen Karadeniz kulübü, şimdi menajerler üzerinden gelen görüşme taleplerinin resmiyete dökülmesini bekliyor. Ardından transfer için pazarlıklar başlayacak. 

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