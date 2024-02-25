Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Hikmet Karaman'ın yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 21. dakikada Trezeguet'den geldi.
Adana Demirspor'da Jose Rodriguez 90+4'te kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 46'ya yükseltirken, ligdeki son 17 maçında sadece 1 galibiyet alan Adana Demirspor 32 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-0 kazandığı Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fernandez'in yokluğunda Mendy'i stopere çekerken, bu oyuncunun yerine Umut Güneş'e ilk 11'de görev verdi.
Bordo-mavili takımda Fernandez'in yanı sıra Hüseyin Türkmen, Orsic ve Filip Benkovic de kadroda yer almadı.
Trabzonspor'da Afrika Kupası'ndan dönen Nicolas Pepe ile Paul Onuachu, Pendikspor maçının ardından Adana Demirspor karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı.
Bordo-mavili taraftarlar maça fazla ilgi göstermezken, Papara Park tribünlerindeki geniş boşluklar dikkati çekti. Misafir takım tribününde de az sayıda taraftar yer aldı.
TREZEGUET UÇUŞA GEÇTİ
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Trabzonspor'un kazandığı son 4 resmi maçta da gol atmayı başardı. 3'ü lig, 1'i kupa maçı olmak üzere son 4 maçta 4 gol atan Trezeguet, bu süreçte takımının aldığı galibiyetlerde kilit rol oynadı
ONUACHU VE PEPE GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'da Afrika Kupası'ndan dönen Nijeryalı Paul Onuachu ve Fildişi Sahilli Nicolas Pepe, uzun bir süre aradan sonra Trabzonspor formasıyla sahaya çıktılar. 63. dakikada oyuna dahil olan iki oyuncu, Enis Destan ve Edin Visca'nın yerlerine oyuna dahil oldular.
ADANA DEMİRSPOR'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR
Ligde oynadığı son 17 maçta sadece 1 galibiyet alan Adana Demirspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Öte yandan Adana ekibi, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 7 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Meunier'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliyev güçlükle topu kornere gönderdi.
5. dakikada Visca'nın aynı yerden kullandığı köşe atışında, bu kez ceza yayı üzerinden Mendy'in şutunda kaleci Magomedaliyev yatarak topun sahibi oldu.
21. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı çizgisi yakınında Bardhi'nin şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Trezeguet, altıpasta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
24. dakikada serbest vuruş kullanan Eren Elmalı'nın ortasında, ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.
30. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Trezeguet ceza alanı içinde topu üsten auta gönderdi.
Trabzonspor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
55. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Bardhi'nin yerden vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
77. dakikada Michut'un pasında, ceza alanı sol çaprazında Barasi'nin şutunda top üsten auta gitti.
78. dakikada Mohammadi'nin soldan ortasında, arka direkte Aymbetov'in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.
90. dakikada Bardhi'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Pepe'nin yerden şutunda, top kaleci Magomedaliev'de kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Burak Şeker, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 90 Kerem Şen), Visca (Dk. 63 Pepe), Trezeguet (Dk. 83 Fountas), Enis Destan (Dk. 63 Onuachu)
Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal (Dk. 34 Michut), Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Yusuf Sarı (Dk. 75 Barasi), Muanza, Mendoza, Emre Akbaba (Dk. 61 Rodriguez), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Aymbetov), Balotelli (Dk. 61 Nani)
Gol: Dk. 21 Trezeguet (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 90+4 Rodriguez (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Balotelli, Dk. 90 Mendoza, Dk. 90+5 Nani (Yukatel Adana Demirspor) Dk. 83 Berat Özdemir ve Eren Elmalı (Trabzonspor)
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 21. dakikada Trezeguet'den geldi.
Adana Demirspor'da Jose Rodriguez 90+4'te kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 46'ya yükseltirken, ligdeki son 17 maçında sadece 1 galibiyet alan Adana Demirspor 32 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-0 kazandığı Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fernandez'in yokluğunda Mendy'i stopere çekerken, bu oyuncunun yerine Umut Güneş'e ilk 11'de görev verdi.
Bordo-mavili takımda Fernandez'in yanı sıra Hüseyin Türkmen, Orsic ve Filip Benkovic de kadroda yer almadı.
Trabzonspor'da Afrika Kupası'ndan dönen Nicolas Pepe ile Paul Onuachu, Pendikspor maçının ardından Adana Demirspor karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı.
Bordo-mavili taraftarlar maça fazla ilgi göstermezken, Papara Park tribünlerindeki geniş boşluklar dikkati çekti. Misafir takım tribününde de az sayıda taraftar yer aldı.
TREZEGUET UÇUŞA GEÇTİ
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Trabzonspor'un kazandığı son 4 resmi maçta da gol atmayı başardı. 3'ü lig, 1'i kupa maçı olmak üzere son 4 maçta 4 gol atan Trezeguet, bu süreçte takımının aldığı galibiyetlerde kilit rol oynadı
ONUACHU VE PEPE GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'da Afrika Kupası'ndan dönen Nijeryalı Paul Onuachu ve Fildişi Sahilli Nicolas Pepe, uzun bir süre aradan sonra Trabzonspor formasıyla sahaya çıktılar. 63. dakikada oyuna dahil olan iki oyuncu, Enis Destan ve Edin Visca'nın yerlerine oyuna dahil oldular.
ADANA DEMİRSPOR'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR
Ligde oynadığı son 17 maçta sadece 1 galibiyet alan Adana Demirspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Öte yandan Adana ekibi, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 7 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Meunier'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliyev güçlükle topu kornere gönderdi.
5. dakikada Visca'nın aynı yerden kullandığı köşe atışında, bu kez ceza yayı üzerinden Mendy'in şutunda kaleci Magomedaliyev yatarak topun sahibi oldu.
21. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı çizgisi yakınında Bardhi'nin şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Trezeguet, altıpasta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
24. dakikada serbest vuruş kullanan Eren Elmalı'nın ortasında, ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.
30. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Trezeguet ceza alanı içinde topu üsten auta gönderdi.
Trabzonspor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
55. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Bardhi'nin yerden vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
77. dakikada Michut'un pasında, ceza alanı sol çaprazında Barasi'nin şutunda top üsten auta gitti.
78. dakikada Mohammadi'nin soldan ortasında, arka direkte Aymbetov'in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.
90. dakikada Bardhi'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Pepe'nin yerden şutunda, top kaleci Magomedaliev'de kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Burak Şeker, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 90 Kerem Şen), Visca (Dk. 63 Pepe), Trezeguet (Dk. 83 Fountas), Enis Destan (Dk. 63 Onuachu)
Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal (Dk. 34 Michut), Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Yusuf Sarı (Dk. 75 Barasi), Muanza, Mendoza, Emre Akbaba (Dk. 61 Rodriguez), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Aymbetov), Balotelli (Dk. 61 Nani)
Gol: Dk. 21 Trezeguet (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 90+4 Rodriguez (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Balotelli, Dk. 90 Mendoza, Dk. 90+5 Nani (Yukatel Adana Demirspor) Dk. 83 Berat Özdemir ve Eren Elmalı (Trabzonspor)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU