Trabzonspor, Trezeguet için son aşamada

Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Trezeguet transferinde sona geldi. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldızı Slovenya kampına yetiştirmek için tüm şartları zorluyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Trezeguet için son aşamada
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30 Haziran 2022 16:40
Trabzonspor, Mısırlı yıldız Trezeguet'in transferini bitirme adına geri sayıma geçti. 4 Temmuz'da başlayacak olan Slovenya kampına oyuncuyu yetiştirme adına tüm şartları zorlayan bordo-mavililer mutlu sona çok yakın.

Marek Hamsik'in aldığı tavan ücret teklif edilen Trezeguet bunu kabul etmişti. Aston Villa Kulübü ile bonservis konusundaki ödeme planıyla ilgili olan küçük pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Teknik adam Abdullah Avcı'nın transfer edilmesini istediği isimlerin başında gelen Trezeguet'in resmin açıklanması bekleniyor.

Trezeguet'e 1,5 Milyon Euro maaş ve 700 Bin euro bonus teklif edilmişti. (Taka Gazetesi)

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