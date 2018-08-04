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Trabzonspor, transferle kardeş kulüp buldu

Trabzonsor, Majid Hosseini transferiyle birlikte yeni bir kardeş kulüp buldu.

Kaynak: Milliyet
Trabzonspor, transferle kardeş kulüp buldu
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04 Ağustos 2018 04:44
Trabzonspor oldukça çetrefilli geçen Majid Hosseini transferinde mutlu sona ulaştı. Öncelikle futbolcuyu sözleşmesindeki çıkış maddesinden yararlanarak bedelsiz kadrosuna katmayı hedefleyen bordo-mavililer, İran ekibinin sonrasında gelen FIFA tehdidinin ardından bir orta yol bulmaya girişti.

Bu süreçte Fars basınına göre Trabzonspor'dan yetkili isimler Tahran'ın yolunu tuttu, burada görüşmeler yapıldı. Futbolcu için öncelikle 1 milyon dolarlık bir ücretin istendiği ancak bordo-mavililerin bu fiyatı 400 bin euroya kadar indirdikleri belirtildi.

Futbolcu için resmi imza ise dün atıldı. Trabzonspor'un İstanbul'daki tesislerinde, İranlı milli futbolcu resmen Trabzonsporlu oldu. Hosseni 5 gündür bordo-mavili ekipte antrenmanlara çıkıyordu.

Esteghlal Kulübü'nden yapılan açıklamada İran ekibinin başkanı Amir Fathi ve Trabzonsporlu yetkililerin görüşmesinde transferin sonuçlandırıldığı ancak bunun dışında iki takım arasında hazırlık maçları yapılması konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu. Bu maçların birinin Trabzon'da diğerinin Tahran'da yapılacağı belirtildi. Ayrıca kulüpler arası oyuncu değişikliklerinin de gündemde olduğu belirtildi.FIFA'lık olmanın eşiğine gelen iki kulüp böylece birden kardeş kulüp gibi oldular.

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