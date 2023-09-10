Trabzonspor, transferi duyurdu!

Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, transferi duyurdu!
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10 Eylül 2023 14:37
Son güncelleme 10 Eylül 2023 14:44
Trabzonspor, Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

NICOLAS PEPE KİMDİR?

Futbola 2012 yılında Fransa'nın Stade Poivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, gösterdiği üstün performansın ardından Angers'e transfer oldu. 2017 yılına gelindiğinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e imza atan oyuncu, iki yıl sonra 80 milyon euroya Arsenal'e transfer olduğunda tüm dünyanın dikkatini çekti.

Arsenal'de beklentilerin altında kalan Pepe, geçen sezonu Nice'de kiralık olarak forma giyerken burada çıktığı 28 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi.

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