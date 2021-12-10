Trabzonspor, transferi açıkladı!

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı.Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada Fildişili kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi."Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."