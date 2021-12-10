Trabzonspor, transferi açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

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Trabzonspor, transferi açıkladı!
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10 Aralık 2021 12:39
Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada Fildişili kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." 

 

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