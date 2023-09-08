Trabzonspor transferi açıkladı!

Trabzonspor, Batista Mendy'nin transferini resmen açıkladı.

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Trabzonspor transferi açıkladı!
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08 Eylül 2023 21:37
Son güncelleme 08 Eylül 2023 21:47
Trabzonspor, Batista Mendy'nin transferini resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy'nin, Kulübümüze transferi konusunda Angers SCO ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Angers SCO'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4.400.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." denildi.

OYUNCUNUN ALACAĞI ÜCRET!

Yapılan bir diğer açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 1.450.000.-Eur garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2027-2028 futbol sezonu için 1.600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir." açıklaması yapıldı.

"SAVAŞMAYA GELDİM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Batista Mendy, "Zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan çalışacağım. Bu şehre; savaşmaya, mücadele etmeye ve kazanmaya geldim." ifadelerini kullandı.

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