Trabzonspor transferi açıkladı!

Trabzonspor, Mislav Orsic'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti.
Hırvat oyuncu geride bıraktığımız sezonun devre arasında Dinamo Zagreb'ten 5.75 milyon euro'ya Southampotan'a transfer oldu. İngiliz ekibiyle sadece 5 maça çıkarken Premier Lig'de 6 dakika süre alabildi.
Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELECEKLER
Fernandez'le birlikte anlaşma sağlanan bir diğer isim Mislav Orsic de saat 23.40 sularında İstanbul'a gelecek.
İki futbolcu, perşembe günü ise Trabzon'a geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından iki futbolcuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
BJELICA İLE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Dinamo Zagreb'ten 5.75 milyon euro'ya Southampton'a transfer olan Hırvat futbolcu, İngiliz ekibiyle sadece 5 maça çıkarken Premier Lig'de 6 dakika süre alabildi.
Mislav Orsic daha önce Nenad Bjelica ile 2018-2020 arasında Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı.
Yapılan açıklamada, "FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti.
Hırvat oyuncu geride bıraktığımız sezonun devre arasında Dinamo Zagreb'ten 5.75 milyon euro'ya Southampotan'a transfer oldu. İngiliz ekibiyle sadece 5 maça çıkarken Premier Lig'de 6 dakika süre alabildi.
Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELECEKLER
Fernandez'le birlikte anlaşma sağlanan bir diğer isim Mislav Orsic de saat 23.40 sularında İstanbul'a gelecek.
İki futbolcu, perşembe günü ise Trabzon'a geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından iki futbolcuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
BJELICA İLE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Dinamo Zagreb'ten 5.75 milyon euro'ya Southampton'a transfer olan Hırvat futbolcu, İngiliz ekibiyle sadece 5 maça çıkarken Premier Lig'de 6 dakika süre alabildi.
Mislav Orsic daha önce Nenad Bjelica ile 2018-2020 arasında Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı.
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