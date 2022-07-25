Trabzonspor transfere odaklandı

Trabzonspor'un Slovenya ve Avusturya'da oynadığı hazırlık maçları, mevcut kadronun rekabet ortamının artırılması gerektiği konusunda ciddi mesajlar verdi.



AVCI TRANSFER İSTİYOR



Teknik direktör Abdullah Avcı, maçtan sonra sağ stoper transferini vurgulasa da yönetimden talepleri daha fazla. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; orta sahaya oyunu iki yönlü oynayabilen güçlü bir takviye isteyen Avcı, kanat rotasyonunda ise Visca ile Trezeguet'yi kesebilecek ve oradaki seviyeyi artırabilecek bir oyuncu talep etti. Avcı ayrıca yedek kaleci için de isteğini yineledi. Bütçenin imkân vermesi durumunda forvet hattına da bir takviye yapılması gündemde. Şu an için 14 yabancı oyuncusu bulunan bordo-mavililer, Koita ve Trondsen ile yolların ayrılmasından sonra hamlelerini yapacak. Ayrıca olası transferlere yer açabilmek adına kadroda sürpriz hamleler olabileceği de belirtildi.



TELAFİ PEŞİNDE









Trabzonspor, Avusturya kampındaki 2. hazırlık maçında bugün İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Empoli ile karşılaşacak. TSİ 19.00'da oynanacak mücadele naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan yayınlanacak. Avusturya'nın Kitzbuhel kasabasındaki maça seyirci alınmayacak. Önceki gün özel karşılaşmada Torino'ya 3-0 kaybeden bordo-mavililer, bu kez kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor.

Trabzonspor'un Slovenya ve Avusturya'da oynadığı hazırlık maçları, mevcut kadronun rekabet ortamının artırılması gerektiği konusunda ciddi mesajlar verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, maçtan sonra sağ stoper transferini vurgulasa da yönetimden talepleri daha fazla.

Orta sahaya

oyunu iki yönlü

oynayabilen güçlü bir

takviye isteyen Avcı,

kanat rotasyonunda ise

Visca ile Trezeguet'yi

kesebilecek

ve oradaki

seviyeyi artırabilecek

bir

oyuncu talep

etti.

Avcı ayrıca yedek kaleci için de isteğini yineledi. Bütçenin imkân vermesi durumunda forvet hattına da bir takviye yapılması gündemde. Şu an için 14 yabancı oyuncusu bulunan bordo-mavililer,

Koita

ve

Trondsen

ile yolların ayrılmasından sonra hamlelerini yapacak. Ayrıca olası transferlere yer açabilmek adına kadroda sürpriz hamleler olabileceği de belirtildi.

FIRTINA A SPOR'DA

TELAFİ PEŞİNDE

Trabzonspor, Avusturya kampındaki 2. hazırlık maçında bugün İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Empoli ile karşılaşacak. TSİ 19.00'da oynanacak mücadele naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan yayınlanacak. Avusturya'nın Kitzbuhel kasabasındaki maça seyirci alınmayacak. Önceki gün özel karşılaşmada Torino'ya 3-0 kaybeden bordo-mavililer, bu kez kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor.