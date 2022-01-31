Trabzonspor transfere doymuyor!

Transfer döneminin yıldızı lider Trabzon, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Doğuhan Aral Şimşir ile her konuda anlaşma sağladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor transfere doymuyor!
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31 Ocak 2022 10:16
Ara transferde üst üste genç isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Doğuhan Aral Şimşir konusunda da pürüzleri giderdi.

19 yaşındaki kanat oyuncusu için 2.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Bu rakam da 6 taksit halinde Danimarka ekibinin kasasına girecek.

Her iki kanatta ve forvet bölgesinde forma giyebilen 19 yaşındaki oyuncu da Bordo-Mavili formayı giymek istiyordu.

TÜRKİYE'Yİ SEÇECEK

Midtjylland formasıyla bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan genç yetenek, 9 gol ve 2 asistle oynadı. Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında şans bulan Aral'ın, A Milli Takım olarak tercihini Türkiye'den yana kullanması bekleniyor.

Hızı ve çalım yeteneğiyle öne çıkan Aral Şimşir, aynı zamanda geleceğe yatırım olarak da görülüyor. Trabzonspor Yönetimi, büyük potansiyeli sebebiyle Aral'ın ilerleyen yıllarda çok değerleneceğini düşünüyor.

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