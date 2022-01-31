Trabzonspor transfere doymuyor!

Ara transferde üst üste genç isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Doğuhan Aral Şimşir konusunda da pürüzleri giderdi.



19 yaşındaki kanat oyuncusu için 2.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Bu rakam da 6 taksit halinde Danimarka ekibinin kasasına girecek.



Her iki kanatta ve forvet bölgesinde forma giyebilen 19 yaşındaki oyuncu da Bordo-Mavili formayı giymek istiyordu.



TÜRKİYE'Yİ SEÇECEK



Midtjylland formasıyla bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan genç yetenek, 9 gol ve 2 asistle oynadı. Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında şans bulan Aral'ın, A Milli Takım olarak tercihini Türkiye'den yana kullanması bekleniyor.



Hızı ve çalım yeteneğiyle öne çıkan Aral Şimşir, aynı zamanda geleceğe yatırım olarak da görülüyor. Trabzonspor Yönetimi, büyük potansiyeli sebebiyle Aral'ın ilerleyen yıllarda çok değerleneceğini düşünüyor.





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