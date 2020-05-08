Trabzonspor, transferde 'yine' gençlerden ilerliyor!

Trabzonspor'da lige verilen arada transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.Takımı gençleştirmek isteyen bordo mavililerde scout ekibi yıldız arayışlarını sürdüyor.Trabzonspor yönetimi scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Carlos Augusto'ya teklif yapacağı iddia edilmişti.Corinthians'ta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu için kulübüne Şampiyonlar Ligi sonrası satıştan yüzde 50 pay hakkıyla bir sözleşme sunulacağı da gelen iddialar arasındaydı.1999 doğumlu olan başarılı sol bek Corinthias formasıyla toplamda 25 maça çıktı ve 1 gollük katkıda bulundu. Bu maçlarda 3 sarı kart göre Augusto'nun bonservis bedeli ise 900 bin Euro olarak gösteriliyor. Genç isim, Brezilya U 20 takımıyla da 6 maça çıktı.Karadeniz temsilcisi bu doğrultuda Osmanlıspor'un sol beki Ali Eren İyican'ı yakın takibe aldı Scout ekibinin önerdiği 20 yaşındaki futbolcu, Başkent ekibinde sol bek pozisyonunda oynuyor. Aynı zamanda stoperde de görev alabiliyor. Bu sezon 29 maça çıkan genç oyuncu 5 asistle hücumda da etkisini gösterdi.Trabzonpor, Ali Eren'i alarak bu bölgeyi uzun süre ona teslim etmeyi hedefliyor.