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Trabzonspor, transferde sona geldi

Trabzonspor asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, transferde yeni bir arayışlarının olmadığını belirtti.

Kaynak: AA
Trabzonspor, transferde sona geldi
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01 Ağustos 2018 13:47
Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında sona geldi.

Kadrosunda, stopere Fransa'nın Lorient takımından Zargo Toure ve İran'ın İstiklal takımından Majid Hosseini'yi, sol kanata da İran'ın Persepolis takımından Vahid Amiri'yi katan, Kamerunlu genç oyuncu Eric Ayuk'u da imza aşamasına getiren bordo-mavililer, transferi büyük ölçüde tamamladı.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamerunlu genç futbolcu Eric Ayuk transferiyle ilgili bir evrakı beklediklerini ve bunun ardından da bu futbolcuyla sözleşme imzalamayı planladıklarını belirtti.

Hacısalihoğlu, transfer çalışmalarında sona geldiklerini kaydederek, "Daha önceden belirleyip görüştüğümüz oyuncular var. Onlardan olursa değerlendiririz. Yoksa arayalım, bulalım diye yeni bir arayışımız yok." ifadelerini kullandı. 

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