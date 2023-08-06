Trabzonspor transferde mutlu sona yakın! Fark azalıyor...

Trabzonspor, yıldız oyuncunun transferi konusunda mutlu sona yakın. Yıldız ismin kulübüyle yapılan bonservis görüşmelerinde fark azalmış durumda. Bordo-Mavililer, her ihtimale karşın alternatifini de hazır tutuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor transferde mutlu sona yakın! Fark azalıyor...
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06 Ağustos 2023 12:28
Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Hücum hattında Bruno Petkovic girişimleri sürerken Orsic'in sakatlığı nedeniyle de yine tanıdık bir isim gündemde.

MASOURAS'TA FARK AZALIYOR

3. kez Fırtına'nın transfer gündemine giren Masouras konusunda girişimler devam ediyor.

Bordo-Mavililer 2 milyon Euro'yu gözden çıkartırken, 1 yıl kontratı kalan 29 yaşındaki kanat oyuncusu için Olympiakos'un beklentisinin 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Orsic'in çapraz bağ sakatlığı sonrası her iki kenarda oynayabilen net bir isim almaya karar veren Karadeniz ekibinde, listede başka alternatiflerin de bulunduğu öğrenildi. 

29 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Yunan ekibiyle 46 maça çıktı ve 5 gol 4 asist kaydetti.

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