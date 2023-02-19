Trabzonspor transferde harekete geçti

Trabzonspor perşembe günü en anlamlı maçına çıktı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ülkemizde ligler durdurulurken, UEFA kararı doğrultusunda Bordo-Mavililer, Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Basel'i ağırladı. Karadeniz devi, 'Tek renk, tek yürek' mesajını vermek için sahaya çıktı, Akyazı'da tarihi anlar yaşandı.



Yalnızca Markovic geldi



Gözler Fırtına'da rövanş maçına çevrilirken bir yandan da yönetimin çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde sadece Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i kadrosuna katan Bordo-Mavililer, başka bir takviye düşünmüyor.



Timur Suleymanov



Bordo-Mavili kulübün futbol izleme komitesi, sezon sonu için çalışmalarını sürdürüyor. Radardaki oyunculardan birinin Timur Suleymanov olduğu belirtildi. Rus basını, Pari Nizhny forması giyen 22 yaşındaki forvetle Karadeniz ekibinin yakından ilgilendiğini ve sezon sonunda bu transferin bitebileceğini yazdı.



16 maç 7 gol



Kulübüyle kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan genç golcünün, sözleşme uzatma teklifini reddettiği ve Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı yazıldı.



Bu sezon Rusya Premier Ligi'nde çıktığı 16 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Suleymanov, 1.83 boyunda. Hücum bölgesindeki bitiriciliği ile dikkat çeken Suleymanov'un kısa vadede Rusya Milli Takımı'na çağrılması bekleniyor.





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