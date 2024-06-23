Trabzonspor transferde fırtına gibi!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, transfer dönemine en hızlı giren takım oldu. İşte bordo-mavili takımda transferlerdeki son durum...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor transferde fırtına gibi!
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23 Haziran 2024 12:58
Trabzonspor, transfer döneminin en hızlı kulübü durumunda.

Denis Draguş, Borna Barisic, John Lundstram, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan ve Cihan Çanak ile anlaşma sağlayan bordo-mavililerin durmaya ise niyeti yok.

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Samuel Gigot için kulübü Marsilya ile her konuda anlaşan yönetim, oyuncuya da 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Trabzonspor'un Muhammed Cham için hem kulübü Clermont hem de menajeri ile yaptığı görüşmelerin ise olumlu bir şekilde devam ediyor.



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