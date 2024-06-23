Trabzonspor transferde fırtına gibi!

Trabzonspor, transfer döneminin en hızlı kulübü durumunda.
Denis Draguş, Borna Barisic, John Lundstram, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan ve Cihan Çanak ile anlaşma sağlayan bordo-mavililerin durmaya ise niyeti yok.
Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Samuel Gigot için kulübü Marsilya ile her konuda anlaşan yönetim, oyuncuya da 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Trabzonspor'un Muhammed Cham için hem kulübü Clermont hem de menajeri ile yaptığı görüşmelerin ise olumlu bir şekilde devam ediyor.
Denis Draguş, Borna Barisic, John Lundstram, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan ve Cihan Çanak ile anlaşma sağlayan bordo-mavililerin durmaya ise niyeti yok.
Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Samuel Gigot için kulübü Marsilya ile her konuda anlaşan yönetim, oyuncuya da 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Trabzonspor'un Muhammed Cham için hem kulübü Clermont hem de menajeri ile yaptığı görüşmelerin ise olumlu bir şekilde devam ediyor.
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