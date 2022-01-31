Trabzonspor transferde de lider!

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına ara vermeden devam Trabzonspor, ligde olduğu gibi transferde de lider oldu..

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor transferde de lider!
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31 Ocak 2022 10:20
Karadeniz devi her alanda zirvede yer alıyor. Süper Lig'de 1 maçı eksik Konyaspor'un 9 puan önünde lider durumda bulunan Trabzonspor, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 18, Beşiktaş'a 19, Galatasaray'a ise 27 puan fark atmış durumda. Adım adım şampiyonluğa koşan Fırtına buna rağmen ara transfer döneminde hem kritik eksiklerini kapattı hem de geleceğe yatırım yaptı. Transferde de zirveye yerleşti. Abdullah Avcı'nın istediği tüm mevkiler dolduruldu. Böylece Trabzonspor sezonun kalan bölümüne tam hazır hale geldi.

EKSİĞİ KALMADI

Yaz aylarında elini çabuk tutan Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Gervinho'yu alan Trabzonspor ardından Andreas Cornelius, Manolas Siopis ve Stefano Denswil'i de kapmıştı. Ara transferde de hızlı davranan bordo-mavililer, 3 büyük kulübün sessiz kaldığı dönemde 8 futbolcuyu birden aldı. Kanatlara Evrard Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Edin Visca alındı. Sol bek Tymoteuzs Puchacz ile takviye edildi. Genç yetenekler Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen de transfer edildi..

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