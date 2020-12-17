Devre arasında mutlaka bir orta saha takviyesi yapacak olan Trabzonspor, transferde büyük oynuyor...



Yerli olarak Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir için temaslarda bulunan Bordo-Mavililer'in bir hedefi daha var: Ramires. 2010-2016 yılları arasında İngiliz devi Chelsea'nin formasını giyen ve son olarak ülkesinin Palmeiras ekibiyle yollarını ayıran 33 yaşındaki orta sahanın ismi transfer listesinin üst sıralarında yazıyor.



Yıldız oyuncu için maliyet araştırmasına başlandığı gelen haberler arasında.



