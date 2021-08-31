Trabzonspor, transferde Arçil'i devreye soktu!

Trabzonspor, Gürcü oyuncu Irakli Azarovi'nin transferi için eski oyuncusu Arçil'i devreye soktu.



Basel ve Krasnodar'ın da devreye girmesi üzerine Trabzonspor teklifinde yeni bir düzenleme yapma kararı aldı.



19 yaşındaki sol bek oyuncusu Ocak 2021'de Dinamo Tbilisi'den Dinamo Batumi'ye 200 bin Euro bedelle transfer olmuştu. Azarovi geçen sezon 21 lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Gürcü oyuncunun güncel piyasa değeri 250 bin Euro olarak gösteriliyor.



