Trabzonspor, transferde Arçil'i devreye soktu!

Trabzonspor, transferde eski futbolcusu Arçil Arveladze'yi devreye soktu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, transferde Arçil'i devreye soktu!
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31 Ağustos 2021 11:45
Trabzonspor, Gürcü oyuncu Irakli Azarovi'nin transferi için eski oyuncusu Arçil'i devreye soktu.

Basel ve Krasnodar'ın da devreye girmesi üzerine Trabzonspor teklifinde yeni bir düzenleme yapma kararı aldı.

19 yaşındaki sol bek oyuncusu Ocak 2021'de Dinamo Tbilisi'den Dinamo Batumi'ye 200 bin Euro bedelle transfer olmuştu. Azarovi geçen sezon 21 lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Gürcü oyuncunun güncel piyasa değeri 250 bin Euro olarak gösteriliyor.


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