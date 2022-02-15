Trabzonspor transferde 12'den vurdu!

Süper Lig'in hava durumu bordo mavi fırtınalı. Hem de sezon başından beri esen ve dinmeyen şampiyonluğun doğal favorileri üç büyüklere çift haneli farklar atmış, alıp başını gitmiş bir Fırtına. Peki Trabzonspor'un bu başarısının perde arkasında ne var? Çok şey. Birçok doğru bir araya gelince mutlu son ortaya çıkıyor.



Detaylandırırsak; Ahmet Ağaoğlu yönetimi göreve gelir gelmez "ekonomik disiplin" anlayışıyla hareket etti, kadro mühendisliğini iç dengeleri bozmayacak şekilde kurdu.



YÖNETİM BAŞARISI



İsme değil gençlere yatırım anlayışı vardı ve bonservis ücretleri yerine bedelsiz transferlere ağırlık verildi. En güzel örnek Marek Hamsik. Beşiktaş'tan tatsız ayrılan Abdullah Avcı gibi bir teknik adama güven duyuldu, kan uyuşması sağlandı. Geçen sezondan bu yana ekilen tohumlar meyvesini bu sezon öyle bir verdi ki bu puan olarak tabelaya yansıdı. Trabzonspor büyüklere daha ligin ilk yarısı bitmeden çift haneli farklar atmıştı ve bu, artarak devam etti. Son Konya maçının kazanılmasıyla da en yakın takipçi ile fark 12'e yükseldi.



NOKTA ATIŞLAR



Ve Edin Visca gerçeği… Avcı, kalitelerini daha da yükseltmek adına Başakşehir'deki eski öğrencisini istedi, yönetim de gereğini yaptı. İşte o Edin Visca, son üç maçta dört defa rakip fileleri havalandırarak, takımının 9 puan kazanmasını sağladı. Kısa sürede takım için ne kadar değerli bir isim olduğunu ispatladı. Ligde bu yaşanırken kupada da devre arasının bir başka transferi Jean Evrard Kouassi, çeyrek final turunu getiren isim olarak ön plana çıkmıştı.





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