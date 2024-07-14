Trabzonspor, transfer için oyuncuları ikna ediyor!

Trabzonspor, transferde durdu... Bunun en önemli sebebi, gündemdeki oyuncular için kulüplerinin istediği yüksek bonservis rakamları. Onuachu, 1 numaralı hedef. Yönetim, 2.01'lik forvetle anlaştı hatta Onuachu gelen tüm teklifleri Trabzonspor'da oynamak istediği için geri çeviriyor. Southampton, 9 milyon Euro civarı bir ücret istiyor.
Bordo-Mavililer, zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini toplamda 6.5 milyon Euro'ya çıkardı. Ayrıca Southampton'ın Türkiye'deki kulübü Göztepe'ye takasta futbolcu önerildi. Onuachu, sabırsızlıkla iki tarafın anlaşmasını bekliyor.
5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Muhammed Cham'da da benzer durum söz konusu. Alacağı ücret konusunda haftalar önce anlaşılan Cham, Clermont'un kamp kadrosunda yer almıyor. Fransız ekibi, Trabzonspor'un 5 milyon Euro'luk teklifine karşılık 7.5 milyon Euro'da diretiyor. Genç yıldızla ilgili bekleyiş sürüyor. Bordo-Mavili yönetim, Clermont'un inadının mutlaka kırılacağını düşünüyor. Çünkü oyuncu için en yüksek teklifi veren kulüp Trabzonspor.
BAŞKAN YOĞUN MESAİDE
Attila Szalai transferi ise Hoffenheim'ın sözleşmeye koydurmak istediği yüksek satın alma maddesi nedeniyle tıkandı. 26 yaşındaki Macar stoper ile Trabzonspor el sıkışmıştı fakat Alman ekibinin geri adım atmaması nedeniyle Szalai de bekleyen oyuncular kervanına katıldı! Yönetim, transferleri hızlandırmak için kaynak arayışında. Başkan Ertuğrul Doğan, gelir sağlama noktasında yoğun çaba harcıyor.
STOPERE SON ADAY: MCKENZİE
Gigot transferinde oyuncudan geri dönüş bekleyen, Adana Demirsporlu Gravillon'u listesinde bulunduran Trabzonspor'da, Mark McKenzie de adaylar arasında. 25 yaşındaki ABD'li oyuncu Genk forması giyiyor. Belçika ekibiyle 1 yıl kontratı kalan McKenzie, 2021'de 5.5 milyon Euro bonservisle Genk'e transfer olmuştu. Başarılı stoper geçen sezon 44 resmi maçta forma giyerken, 1 gol, 3 asistlik skor katkısı da sağlamıştı.
Bordo-Mavililer, zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini toplamda 6.5 milyon Euro'ya çıkardı. Ayrıca Southampton'ın Türkiye'deki kulübü Göztepe'ye takasta futbolcu önerildi. Onuachu, sabırsızlıkla iki tarafın anlaşmasını bekliyor.
5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Muhammed Cham'da da benzer durum söz konusu. Alacağı ücret konusunda haftalar önce anlaşılan Cham, Clermont'un kamp kadrosunda yer almıyor. Fransız ekibi, Trabzonspor'un 5 milyon Euro'luk teklifine karşılık 7.5 milyon Euro'da diretiyor. Genç yıldızla ilgili bekleyiş sürüyor. Bordo-Mavili yönetim, Clermont'un inadının mutlaka kırılacağını düşünüyor. Çünkü oyuncu için en yüksek teklifi veren kulüp Trabzonspor.
BAŞKAN YOĞUN MESAİDE
Attila Szalai transferi ise Hoffenheim'ın sözleşmeye koydurmak istediği yüksek satın alma maddesi nedeniyle tıkandı. 26 yaşındaki Macar stoper ile Trabzonspor el sıkışmıştı fakat Alman ekibinin geri adım atmaması nedeniyle Szalai de bekleyen oyuncular kervanına katıldı! Yönetim, transferleri hızlandırmak için kaynak arayışında. Başkan Ertuğrul Doğan, gelir sağlama noktasında yoğun çaba harcıyor.
STOPERE SON ADAY: MCKENZİE
Gigot transferinde oyuncudan geri dönüş bekleyen, Adana Demirsporlu Gravillon'u listesinde bulunduran Trabzonspor'da, Mark McKenzie de adaylar arasında. 25 yaşındaki ABD'li oyuncu Genk forması giyiyor. Belçika ekibiyle 1 yıl kontratı kalan McKenzie, 2021'de 5.5 milyon Euro bonservisle Genk'e transfer olmuştu. Başarılı stoper geçen sezon 44 resmi maçta forma giyerken, 1 gol, 3 asistlik skor katkısı da sağlamıştı.
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