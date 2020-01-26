Trabzonspor, transfer için Chelsea ile görüşüyor!

Newton getirecek

Şu anda transferdeki tek gündemi stoper olan Trabzonspor'da listeye yeni bir isim daha girdi: Ethan Ampadu...Fırtına, bonservisi Chelsea'de olan ve bu sezon Alman ekibi Leipzig'e kiralanan 19 yaşındaki savunmacı için harekete geçti.Alman temsilcisinde fazla süre alamayan Gallerli oyuncu da daha fazla forma giyebileceği bir kulübe transfer olmaya sıcak bakıyor.Fırtına ile resmi sözleşme imzalamak için Trabzon'da bulunuyor. Bordo-Mavililer'de Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olarak görev yapacak olan İngiliz antrenör, yakından tanıdığı Ampadu'yu, Trabzonspor'a getirmek için de mesai harcayacak.