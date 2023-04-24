Trabzonspor, transfer için Bjelica'dan onay bekliyor

Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bjelica, onay verirse Jean - Philippe Krasso için resmi temaslara başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, transfer için Bjelica'dan onay bekliyor
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24 Nisan 2023 12:37
Trabzonspor yönetiminin, transferde somut adımlar atabilmek için Nenad Bjelica'nın gidecekler ve kalacakları belirlemesini beklediği ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre Hırvat teknik adamın başta forvet olmak üzere; defansif orta saha, sağ ve sol bek bölgelerine takviye istediği öne sürüldü.

Teknik heyet değişikliği öncesi temasa geçildiği ifade edilen Jean-Philippe Krasso'nun, Bjelica tarafından incelendiği öğrenildi.

Fransa 2. Lig ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen Fildişi Sahilli forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Saint-Etienne'in teklifini kabul etmedi

25 yaşındaki futbolcunun, kulübünün teklifini henüz kabul etmediği aktarılırken, Bjelica'nın onay vermesi halinde Krasso'nun menajeri ile resmi görüşmelere başlanacağı belirtildi. 

 
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