Trabzonspor, transfer için Bjelica'dan onay bekliyor

Trabzonspor yönetiminin, transferde somut adımlar atabilmek için Nenad Bjelica'nın gidecekler ve kalacakları belirlemesini beklediği ifade edildi.
Sabah'ın haberine göre Hırvat teknik adamın başta forvet olmak üzere; defansif orta saha, sağ ve sol bek bölgelerine takviye istediği öne sürüldü.
Teknik heyet değişikliği öncesi temasa geçildiği ifade edilen Jean-Philippe Krasso'nun, Bjelica tarafından incelendiği öğrenildi.
Fransa 2. Lig ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen Fildişi Sahilli forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Saint-Etienne'in teklifini kabul etmedi
25 yaşındaki futbolcunun, kulübünün teklifini henüz kabul etmediği aktarılırken, Bjelica'nın onay vermesi halinde Krasso'nun menajeri ile resmi görüşmelere başlanacağı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre Hırvat teknik adamın başta forvet olmak üzere; defansif orta saha, sağ ve sol bek bölgelerine takviye istediği öne sürüldü.
Teknik heyet değişikliği öncesi temasa geçildiği ifade edilen Jean-Philippe Krasso'nun, Bjelica tarafından incelendiği öğrenildi.
Fransa 2. Lig ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen Fildişi Sahilli forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Saint-Etienne'in teklifini kabul etmedi
25 yaşındaki futbolcunun, kulübünün teklifini henüz kabul etmediği aktarılırken, Bjelica'nın onay vermesi halinde Krasso'nun menajeri ile resmi görüşmelere başlanacağı belirtildi.