Trabzonspor, transfer için Bjelica'dan onay bekliyor

Trabzonspor yönetiminin, transferde somut adımlar atabilmek için Nenad Bjelica'nın gidecekler ve kalacakları belirlemesini beklediği ifade edildi.Sabah'ın haberine göre Hırvat teknik adamın başta forvet olmak üzere; defansif orta saha, sağ ve sol bek bölgelerine takviye istediği öne sürüldü.Teknik heyet değişikliği öncesi temasa geçildiği ifade edilen Jean-Philippe Krasso'nun, Bjelica tarafından incelendiği öğrenildi.Fransa 2. Lig ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen Fildişi Sahilli forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.25 yaşındaki futbolcunun, kulübünün teklifini henüz kabul etmediği aktarılırken, Bjelica'nın onay vermesi halinde Krasso'nun menajeri ile resmi görüşmelere başlanacağı belirtildi.