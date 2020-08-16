Trabzonspor transfer hamleleriyle örnek oldu!

Trabzonspor'da transfer dönemi yine etkili hamlelerle başladı. Scouting sistemini son 2 senede iyice oturtan Trabzonspor, hem sportif hem de ekonomik olarak bunun karşılığını alıyor. Son 2 yılda özellikle 'scouting' konusunda başarılı adımlar atan bordo-mavililer, 2020-21 sezonu öncesi de dikkat çekti.

2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Sörloth, Ekuban, Nwakaeme, Novak gibi isimleri 3 milyon euroyu bile bulmayan bir maliyetle kadrosuna katan ve başarılı sonuçlar alan Karadeniz temsilcisi, şimdi de Trondsen, Plaza ve Marlon gibi isimlerle ses getirdi.



Güvence kulübede



Nwakaeme'nin son 2 yılda 25 gol 22 asistlik performansı, Ekuban'ın 18 gol 14 asistlik grafiği, Novak'ın sol bekteki etkinliği ve Sörloth'un gol krallığı herkese scouting alanı için güven veriyor. Bordo-mavililerin scouting konusunda bir diğer güvencesi de teknik direktör Eddie Newton oldu. Daha önce Chelsea'de 3 yıl scout şefliği yapan Newton, yeni transfer konusunda tecrübeli bir isim.



Oyuncu seçimi ve izlenmesinde İngiliz teknik adamın önemli bir kariyer deneyimi bulunuyor. Trabzonspor'un yeni transferlerinde de Newton'un onayı öne çıkıyor.



