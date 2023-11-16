Trabzonspor, transfer dönemini erken açtı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, ara transfer için harekete geçti. Amaç hızlı davranarak gelen futbolcuların uyum sorununu ortadan kaldırmak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, transfer dönemini erken açtı!
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16 Kasım 2023 12:45
Teknik direktörlük koltuğuna Bjelica'nın ardından Abdullah Avcı'nın gelmesiyle Trabzonspor uçuşa geçti. Üst üste alınan galibiyetler ile birlikte takımın yükselişi, futbolseverlerin yüzünü güldürdü.

Bu anlamda devre arası için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Başkan Ertuğrul Doğan ile Abdullah Avcı planlamaya başlamış durumda. Doğan ve Avcı, gün içerisinde sık sık telefonda konuşarak, transfer konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. İkili hızlı olunması konusunda hemfikir. Böylece devre arasında takıma katılacak isimlerin vakit kaybetmeden Karadeniz devine kazandırılması hedefleniyor.

ÇALIŞMA ZAMANI

Fırtına'da 5 günlük izin bitti. Konyaspor maçının ardından liglere verilen milli ara nedeniyle 5 gün izne çıkan bordo- mavililer, bu akşam 13. haftadaki Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Milli takımlarda 11 oyuncusu bulunan Karadeniz devinde Abdullah Avcı, bazı futbolcularının bireysel performanslarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacak.

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