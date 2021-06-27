Trabzonspor, topbaşı yapıyor

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Pazartesi günü start verecek.

Haber; AA
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Trabzonspor, topbaşı yapıyor
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27 Haziran 2021 15:10
Süper Lig'de geçen sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Bordo-mavili futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak ve saat 18.00'de yeni sezon için ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da İstanbul'a giderek Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp yapacak.

Trabzonspor, ağustosun ilk haftasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapacağı maçların oynanacağı yere göre Riva kampının bitiş tarihini netleştirecek.

Bordo-mavililerin kamp süresince 4 hazırlık maçı oynaması planlanıyor.


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