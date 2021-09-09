Trabzonspor, Toni Lato transferinden sonuç alamadı

Trabzonspor'da arayışlar son güne kadar devam etti. Bordo mavililerin son gün gündeme gelen Valenica'dan Toni Lato hamlesi de gerçekleşmedi.

Haber; Skorer, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor, Toni Lato transferinden sonuç alamadı
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09 Eylül 2021 12:01
Trabzonspor transferin son gününde sol bek transferi için yoğun bir mesai harcadı.

Bordo-mavili Yönetim, Gürcü sol bek İrakli Azarovi'nin transferinin gerçekleşmemesi üzerine Valencia'da forma giyen Toni Lato için teklifte bulundu. Ancak son gün transfer gerçekleşmedi.

Fırtına'nın kadrosunda orjinal mevkisi sol bek olan sadece İsmail Köybaşı var.


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