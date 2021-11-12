Trabzonspor, Tello için yeniden düğmeye bastı

Trabzonspor'da transfer operasyonu erken başladı... Sezon başında, Bruno Peres, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Gervinho ve Andreas Cornelius gibi tecrübeli isimlere yönelen Bordo-Mavililer şampiyonluğu istediğini göstermişti. Karadeniz devi kısa vadede bu hamlelerin sonuçlarını aldı ve 12. hafta sonunda en yakın rakibi Hatayspor'a 7, ezeli rakiplerinden Galatasaray 'a 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş 'a ise 10'ar puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Fırtına sezon sonunda ipi göğüslemek için de devre arasında yapacağı takviyeler için şimdiden kolları sıvadı.



BİR YILLIK ÜCRETİ VERİP YOLLANACAK



İşini şansa bırakmak istemeyen Abdullah Avcı'nın ekibi eksikleri belirledi. Kadroyu güçlendirmek adına çalışmalara başlayan Trabzonspor'da öncelikle gönderilecek isimlerle hem kontenjan hem de bütçe açılması planlanıyor. Bu doğrultuda da 11. haftada oynanan Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor karşısında çapraz bağları kopan ve hemen hemen sezonu kapatan 34 yaşındaki Gervinho'nun sözleşmesinin dondurulması ya da feshedilmesi bekleniyor.



BARÇA'NIN TAVRI KATI



Yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yaşı gereği sahalara formda dönmesi zor gözüken Gervinho'nun yerine düşünülen ilk isim ise sezon başında da gündeme gelen ancak kadroya katılamayan Cristian Tello... Bonservisinin yüzde 50'si Barcelona'da yüzde 50'si de Real Betis'te olan İspanyol futbolcu için girişimler yeniden başladı. Real Betis cephesiyle anlaşma yakın görünse de Barça sezon başındaki katı davrından vazgeçmiş değil...



Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da şampiyonluk yolunda kesenin ağzını açarak, Tello'yu renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor. 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması pazarlıklarda Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.





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