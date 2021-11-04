Trabzonspor tarihine adını yazdırdı!

Trabzonspor'a geldiği günden itibaren Bordo Mavili formayla 39 gol atan Nwakaeme, adını kulüp tarihine yazdırmayı başardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor tarihine adını yazdırdı!
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04 Kasım 2021 11:07
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Antony Nwakaeme, adını Bordo-Mavili kulübün tarihine  yazdırdı.

Trabzonspor'a geldiği günden itibaren Bordo Mavili formayla 39 gol atan Nwakaeme, 85 gol atan Şota'nın ardından Yattara ile ikinci sırada yer aldı.

Bu sezon ligde 10 karşılaşmada forma giyen Nwakaeme, bu maçlarda 5 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gosterdi.

Nijeryalı yıldızın Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Karadeniz ekibinde yönetimin en geç devre arasında yıldız oyuncu ile sözleşme yenilemesi bekleniyor.

32 yaşındaki Nwakaeme 2018 yılında Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro'ya transfer olmuştu.


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