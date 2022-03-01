Trabzonspor tarih yazmanın peşinde

Trabzonspor, 2021-22 sezonunda tarihi bir süreçten geçiyor. Süper Lig'den yakın rakibi Konyaspor'un önünde 17 puan farkla lider olan bordo-mavililer, şampiyonluk için gün sayıyor. Karadeniz ekibi bir yandan da Türkiye Kupası'ndaki hedefine odaklanıyor. Abdullah Avcı ve takımı, sezonu çifte kupa zaferiyle tamamlamak istiyor. Ligde bitime 11 hafta kala rahatça liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kupada da çeyrek finalde sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulüp en son 1983-1984 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı. Aradan geçen 38 senede çifte kupalı bir sezon olmadı.



Karadeniz temsilcisi, 2020 yılında ise önce Türkiye Kupası ardından TFF Süper Kupası'nı müzesine taşımıştı. Abdullah Avcı şimdi yeni bir tarihe imza atmayı hedefliyor. Trabzonspor'la Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan Avcı, lig ve kupayı da kaldırarak kulüp tarihine 3'leme yapan teknik direktör olarak geçmeyi amaçlıyor. Öte yandan Başkan Ahmet Ağaoğlu da daha önce Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinçleri yaşamıştı. Ağaoğlu, bu sezon sonunda çifte kupa gelmesi halinde bordo-mavili kulüpte tüm kulvarda şampiyonluk gören başkan olarak tarihe geçecek.



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor bugün sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. A Spor'dan ekranlara gelecek karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde bu mücadeledeyi kazanan taraf yarı finalde Beşiktaş-Kayserispor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Öte yandan bordo-mavili taraftarlar da maça yoğun ilgi gösteriyor. Bu akşam oynanacak mücadelede tribünlerde 35 bine yakın taraftarın olması bekleniyor.





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