Trabzonspor taraftarlarından takıma destek

Hafta sonu ligde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da şu ana dek kombine kartlarla birlikte 25 bin bilet tükendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor taraftarlarından takıma destek
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15 Aralık 2021 12:37
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmıyor.

Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında geçen hafta 2-1 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisi alan lider Trabzonspor'da taraftarlar desteğini sürdürüyor.

Karşılaşmanın ardından Trabzon'da takımlarına destek veren taraftarlar, maça da yoğun ilgi gösteriyor. Bordo-mavili kulüp yetkilileri, kombine kartlarla birlikte şu ana dek 25 bin biletin tükendiğini belirttiler.

Maçın oynanacağı güne 3 gün kaldığını dile getiren yetkililer, karşılaşmanın tamamen dolu statta oynanmasının beklendiğini ifade ettiler.

- Sahasında yenilmedi

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlubiyet almadı. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Medical Park Staduymu'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u da mağlup ederek iç saha galibiyet serisini 5'e çıkarmanın mücadelesini verecek.

 


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